Возле площади Павших революционеров в Челябинске ограничат движение

В Челябинске рядом с площадью Павших революционеров до конца сентября будет ограничено движение транспорта и трамваев из-за прокладки трубопровода. Работы пройдут в три этапа на разных участках дороги, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

До 17 мая нельзя будет проехать по улице Российской от дома №161 до дома №21 по улице Труда. Далее, с 17 мая до 24 мая движение перекроют по улице Российской в районе дома №128. Также на это время перестанут курсировать трамваи по улице Российской на участке от улицы Труда до улицы Карла Маркса. Последний этап прокладки трубопровода продлится с 24 мая до 30 сентября. Машины несколько месяцев не смогут ездить по четной стороне улицы Российской от пересечения с улицей Труда до дома №40 по улице Труда.

Виталина Ярховска