УФАС оштрафовало челябинского застройщика за ненадлежащую рекламу

Управление ФАС России по Челябинской области оштрафовало застройщика «Западный луч» из-за ненадлежащей рекламы ставки по ипотеке. Сумма взыскания составила 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФАС.

На рекламу застройщика в антимонопольную службу пожаловался челябинец. Она распространялась на региональном новостном сайте. В материале крупным шрифтом указывалась информация о якобы низкой процентной ставке по ипотеке. Согласно закону «О рекламе», при размещении такого утверждения нужно тем же шрифтом прописывать диапазон значений полной стоимости кредита. Эти требования не были соблюдены

По решению УФАС в январе этого года с новостного регионального сайта была удалена реклама застройщика.