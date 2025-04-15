В Сочи отобрали порядка 3 тысяч проб морской воды

На рабочей встрече в администрации Сочи был представлен новый руководитель территориального отдела Роспотребнадзора и главный санитарный врач города-курорта Максим Кузнецов. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Господин Прошунин поблагодарил ведомство за совместную работу, отметив важность взаимодействия с надзорными органами в преддверии курортного сезона. По его словам, специалисты уже провели около 3 тыс. анализов морской воды, превышений по показателям не зафиксировано, следов нефтепродуктов у побережья не обнаружено.

Глава города также сообщил о предстоящей реализации проектов комплексного развития инженерной и коммунальной инфраструктуры, подчеркнув, что они будут осуществляться в рамках поручений президента и при участии специалистов надзорных ведомств и научного сообщества. В числе приоритетов он назвал сохранение экологического благополучия и повышение качества условий жизни и отдыха в Сочи.

Вячеслав Рыжков