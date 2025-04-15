Китай выдал ордер на арест трех сотрудников АНБ США

Полиция Харбина объявила в розыск и выдала ордер на арест трех граждан США. Они, как утверждают китайские власти, являются сотрудниками Агентства национальной безопасности США и причастны к кибератакам на критически важные системы 9-х Зимних Азиатских игр, проходивших в феврале в Харбине. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на заявление муниципального управления общественной безопасности Харбина.

Ведомство называет имена разыскиваемых американцев: Кэтрин Э. Уилсон, Роберт Дж. Снеллинг и Стивен У. Джонсон. По данным полиции Харбина, эти трое работают в отделе компьютерных операций АНБ (S32) и «неоднократно участвовали в кибератаках на критическую информационную инфраструктуру и на компании, такие как Huawei». Утверждается, что кибератаки коснулись систем хранения закрытых данных, в том числе системы регистрации участников соревнований, личных данных спортсменов, информации о платежах и т. п.

Ведомство уточняет, что пик кибератак пришелся на время проведения первого хоккейного матча, 3 февраля 2025 года. Никакой дополнительной информации о подозреваемых или их местонахождении в заявлении ведомства не приводится. Но тем, кто сообщит ведомству информацию, которая приведет к задержанию подозреваемых, оно обещает вознаграждение.

Алена Миклашевская