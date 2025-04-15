На администрацию Трампа подали в суд за «день освобождения»

Американская некоммерческая организация Liberty Justice Center подала иск к администрации Дональда Трампа. Общественники обвиняют ее в превышении своих полномочий при введении масштабных пошлин, объявленных президентом «днем освобождения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters Дональд Трамп

Фото: Nathan Howard / Reuters

По мнению истцов, администрация не должна была без одобрения Конгресса США вводить такие масштабные пошлины, которые разрушают малый бизнес в стране. Заявление подано в суд по делам внешней торговли США в Нью-Йорке от имени пяти американских предпринимателей, чей бизнес пострадал от импортных пошлин.

Истцы подчеркивают беспрецедентный масштаб пошлин, обнародованных Дональдом Трампом 2 апреля. По их мнению, за определением размера пошлин стоят «сомнительные расчеты». Заявители также указывают, что президент использовал закон об экономических полномочиях в случае ЧС, создаваемых внешней угрозой, однако в таких случаях в стране должен действовать режим ЧС национального масштаба, которого нет.

Торговый дефицит, который администрация Дональда Трампа приводит в обоснование использования закона, не является, по словам общественников, ни чрезвычайной ситуацией, ни экстраординарной угрозой. Но даже закон о ЧС не дает президенту полномочий на введение пошлин. Ими обладает, согласно конституции, только Конгресс США. Истцы требуют, чтобы суд признал факт нарушения президентом своих полномочий, запретил введение объявленных им пошлин и обязал ответчика компенсировать ущерб.

Алена Миклашевская