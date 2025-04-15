Компания, управляющая липецким парком «Кудыкина гора», ушла в убытки

ООО «Проект КГ», управляющее липецким природным парком чудес «Кудыкина гора», закончило 2024 год с убытком 11,4 млн руб. Годом ранее компания получила чистую прибыль 22 млн руб. При этом выручка общества выросла на 21%: с 265 до 310,3 млн руб. Это следует из информации, размещенной на Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скульптурная композиция «Братья» в парке «Кудыкина гора» Липецкой области

Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ Скульптурная композиция «Братья» в парке «Кудыкина гора» Липецкой области

Фото: Алина Морозова / Коммерсантъ

Себестоимость продаж выросла с 272,4 до 288,6 млн руб. (на 6%). Убыток от продаж снизился с 66 до 28,6 млн руб. (в 2,3 раза).

Дебиторскую задолженность «Проект КГ» сократил на 76%: с 21,9 до 18,6 млн руб. Кредиторская задолженность выросла на 61%: с 20 до 32,3 млн руб.

ООО «Проект КГ» было зарегистрировано в мае 2016 года в Задонском районе Липецкой области. Основной вид деятельности — деятельность зрелищно-развлекательная, не включенная в другие группировки. Уставный капитал — 561,5 тыс. руб. 100% компании принадлежит местному ООО «Агропромышленное объединение "Аврора"», которым руководит Александр Уваркин (учредители не раскрываются). Директором «Проекта КГ» является Ирина Бордун.

Ульяна Ларионова