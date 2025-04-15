В Саратове предложили увеличить число операторов на рынке управления отходами

Участники очередного заседания комитета Саратовской гордумы по городскому хозяйству обсудили вопрос вывоза мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

На сегодняшний день транспортировкой ТКО в областном центре занимаются 113 единиц спецтранспорта всех типов. На заседании озвучили информацию о нехватке соответствующей техники. Почти каждый день специалисты выявляют нарушения графика на 10% контейнерных площадок Саратова.

Участники заседания комитета предложили изучить вопрос привлечения дополнительных операторов к указанной работе. По мнению заместителя министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Евгения Карасева, такое решение позволит добиться положительных результатов. Так, в Нижнем Новгороде, как он отметил, в вывозе ТКО задействованы шесть операторов, в городе нет проблем с вывозом отходов. Министр добавил, что этого удалось достичь благодаря, в частности, сложившейся конкуренции.

Павел Фролов