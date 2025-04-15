У донских аграриев стартовал поливной сезон-2025

На головном гидроузле Донского магистрального канала (ДМК) были подняты перекрытия водопропускного отверстия. Начало заполнения Донского магистрального канала традиционно считается официальным стартом поливного сезона на Дону, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пропускная способность объемом 10 куб. м в сек. будет расти, в соответствии с планом. Сельхозпроизводители Донского региона, обрабатывающие земли с применением орошения, будут обеспечены водой согласно заключенным договорам, уточняется в сообщении.

«В настоящее время завершена подготовка государственных оросительных систем к поливному сезону 2025 года, и донские мелиораторы готовы выполнить все свои договорные обязательства перед водопотребителями»,– пояснил директор «Ростовмелиоводхоз» Дмитрий Берлизов.

Напомним, что Донской магистральный канал – главная водная артерия Ростовской области. Кроме полива сельхозкультур, вода из канала используется также на обводнение малых рек, рассоление водохранилищ, хозяйственные нужды и аквакультуру.

Валентина Любашенко