В Сызрани суд рассмотрит дело о незаконном обороте сигарет на 500 тысяч рублей

Сызранская транспортная прокуратура направила в Сызранский городской суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере). Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По версии следствия, в ноябре прошлого года 49-летний житель Сызрани приобрел контрафактные сигареты, перевез их для последующей реализации и хранил в торговом помещении на привокзальной площади станции Сызрань-1.

Сотрудники транспортной полиции изъяли свыше 3,9 тыс. пачек сигарет, общая стоимость которых более 500 тыс. руб.

Руфия Кутляева