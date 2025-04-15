Жительнице Башкирии вынесли приговор за финансирование организаций в Украине

Октябрьский городской суд вынес приговор 42-летней уроженке поселка Приютово. Ее признали виновной в переводе денег организации, признанной в РФ нежелательной (ч. 2 ст. 284.1 УК РФ) и назначили наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком на два года, сообщается на сайте суда.

В суде установили, что подсудимая с ноября 2022 по август 2023 года по телефону получала от наставника московской ячейки «Всеукраинского духовного центра “Возрождения”» (ВДЦВ, признана Генпрокураторой нежелательной организацией, ее работа запрещена в РФ) указания о переводе денег в форме пожертвований через систему быстрых платежей иностранным неправительственным организациям Украины. Общая сумма денежных переводов в релизе суда не указывается.

Венера Хисамова