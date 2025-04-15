В Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

Ночью 16 апреля в Челябинской области прогнозируется юго-западный с переходом на северо-западный ветер 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Днем скорость ветра будет около 8—13 м/с, порывы до 15-20 м/с. Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Ночью температура воздуха ожидается в пределах от нуля до плюс пяти градусов, в низинах — до минус четырех. Днем температура поднимется до плюс 10 — плюс 15 градусов, на юге до плюс 18. Вместе с этим прогнозируются небольшие дожди, временами с мокрым снегом.

Виталина Ярховска