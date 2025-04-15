Корейские и китайские автомобили в Прикамье резко подешевели

В первом квартале 2025 года автомобильный рынок Пермского края продемонстрировал заметное снижение цен, особенно на модели корейских и китайских производителей, сообщает сервис Avito Авто. Речь идет о средних ценах как на новые автомобили, так и с пробегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным ресурса, сильнее всего подешевели Hyundai (-20,9% на новые авто) и Kia (-16,1% на машины с пробегом). Средняя цена нового автомобиля в регионе составила 2,63 млн руб., на вторичном рынке — 790 тысяч руб.

Среди моделей максимальное падение цен зафиксировано у китайского Chery Tiggo 4 Pro (-19,9%), стоимость которого снизилась до 1,97 млн рублей. На вторичном рынке выгоднее всего стало покупать Kia Rio (-14,4%) и Hyundai Solaris (-13,1%). Отечественные LADA Kalina и Priora также подешевели на 9,1% и 6,2% соответственно.

«Цена на рынке обусловлена дисбалансом спроса и предложения, а также накопленными запасами у дилеров», — поясняет Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.