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Челябинское УФСБ задержало сотрудников налоговой по подозрению во взяточничестве

Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали начальника отдела камеральных проверок межрайонной инспекции региональной ФНС России, а также его заместителя и старшего государственного налогового инспектора. Их подозревают в получении взятки на сумму более 1 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ.

По версии следствия, с января 2024-го по апрель 2025 года сотрудники отдела налоговой инспекции вступили в сговор и получили взятку от директора коммерческой организации через адвоката, представляющего его интересы. Взамен они уменьшали сумму начисленного налога на добавленную стоимость, считает следствие.

Уголовные дела также возбуждены в отношении директора коммерческой организации по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и адвоката по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В ближайшее время планируется предъявить всем подозреваемым обвинение и избрать им меру пресечения.

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