В Таганроге во время пожара в частном доме погибли два человека
Поздно вечером 14 апреля в Таганроге два человека погибли в результате пожара в частном доме, расположенном в 24-м переулке. Об этом сообщило Управление МЧС России по Ростовской области.
Фото: Управление МЧС России по Ростовской области
Как уточнили спасатели, на момент прибытия пожарных огонь распространился на четырех квадратных метрах. В одной из комнат были обнаружены тела 45-летнего мужчины и его 69-летней матери. Предположительно, они спали, когда начался пожар, не смогли выбраться из дома и отравились едким дымом.
По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.