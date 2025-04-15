В Таганроге во время пожара в частном доме погибли два человека

Поздно вечером 14 апреля в Таганроге два человека погибли в результате пожара в частном доме, расположенном в 24-м переулке. Об этом сообщило Управление МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление МЧС России по Ростовской области Фото: Управление МЧС России по Ростовской области

Как уточнили спасатели, на момент прибытия пожарных огонь распространился на четырех квадратных метрах. В одной из комнат были обнаружены тела 45-летнего мужчины и его 69-летней матери. Предположительно, они спали, когда начался пожар, не смогли выбраться из дома и отравились едким дымом.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета.

Мария Хоперская