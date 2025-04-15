Жителя Ярославской области обвиняют в поджоге релейного шкафа

Ярославский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в государственной измене и совершении диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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«По версии обвинения, в мае 2024 года подсудимый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в социальной сети в переписку с сотрудником спецслужбы Украины, получил от него задание на поджог релейного шкафа на железной дороге»,— рассказали в пресс-службе.

За эти действия подсудимому пообещали заплатить 30 тыс. руб. Обвиняемый купил бензин и поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне Ярославль-Дунайка Северной железной дороги, процесс горения он сам зафиксировал на камеру телефона и отправил кадры заказчику. Но денег не получил.

ОАО «РЖД» нанесен ущерб в размере 517 тыс. руб. Подсудимому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Ранее он был судим за кражу денег со счета своего отца.

Алла Чижова