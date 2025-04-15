На Дону в 2025 году продолжается падение спроса на новостройки

В начале 2025 года в Ростовской области введено в строй 458,6 тыс. кв. м жилья, что на 4% меньше аналогичного периода прошлого, следует из данных Ростовстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По прогнозам регионального минстроя, падение ввода жилья в эксплуатацию будет продолжаться и к концу 2025 остановится на отметке 7%. В связи с сокращением потребительского интереса, намеченный объем сдачи жилых объектов в 2025 году снизился до 2,75 млн кв. м.

Такое положение дел обусловлено прекращением действия льготных ипотечных программ и беспрецедентным подъемом процентных ставок до 28 – 29%.

Валентина Любашенко