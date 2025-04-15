В парках Сочи установят новые аттракционы и благоустроят зоны отдыха

До начала курортного сезона в муниципальных парках Сочи планируется завершить работы по благоустройству и обновлению инфраструктуры. По данным пресс-службы администрации курорта, ключевыми направлениями стали модернизация аттракционов, санитарная очистка территорий и расширение зеленых зон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В центральном парке «Ривьера» проводится капитальный ремонт пруда «Черное море», а рядом с дельфинарием начал работу новый комплекс аттракционной техники. Вдоль всей территории выполняется санитарная обрезка деревьев, обработка пальм от вредителей, а также уход за розарием и цветочными композициями.

Как сообщил директор департамента инвестиций администрации Сочи Герман Корелов, приоритет отдается созданию современных и комфортных пространств для отдыха горожан и туристов. «Поэтапно обновляется парк аттракционов, благоустраиваются существующие зоны, формируются новые. Работы по замене покрытия и уличной мебели завершатся до наступления лета»,— отметил он.

В Лазаревском парке уложено более 1,5 тыс. кв. м плитки на основных аллеях, ведется реконструкция детской площадки и скейт-зоны. Проведено плановое кронирование деревьев и высадка сезонных растений.

В Адлерском парке к открытию сезона будут установлены три новых аттракциона. Кроме того, в разгар лета планируется запуск нового дельфинария. Параллельно выполняются работы по озеленению и благоустройству территории.

В рамках подготовки предусмотрена и культурно-развлекательная программа — во всех парках Сочи сформирован календарь событий для семейного отдыха, рассчитанный на гостей разных возрастов.

Мария Удовик