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В Менделеевске в 2025 году построят торговый дом за 300 млн рублей

В Менделеевске в текущем году построят торговый дом «Блик», инвестиции в который составляют 300 млн руб. Это стало известно в ходе проведения муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития Республики Татарстан.

В Менделеевске в 2025 году построят торговый дом за 300 млн рублей

В Менделеевске в 2025 году построят торговый дом за 300 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Менделеевске в 2025 году построят торговый дом за 300 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Площадь будущего торгового дома составит 5,3 тыс. кв. м. Прогнозируется, что введение в эксплуатацию даст 300 новых рабочих мест.

Артём Дергунов

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