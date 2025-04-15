Россельхознадзор установил карантин в Неклиновском районе из-за трипса

Территориальное управление Россельхознадзора сообщает об обнаружении в Ростовской области западного цветочное трипса. Карантинный объект был выявлен при контрольном обследовании тепличного комплекса в селе Вареновка Неклиновского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В связи с этим надзорное ведомство установило карантинную фитосанитарную зону, введён карантинный фитосанитарный режим на площади 28,8 га.

Трипс западный цветочный — вредитель, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Он опасен более чем 300 видов растений из различных семейств. Повреждает хризантемы, розы, герберы, цинерарии, гипсофилы, огурцы. Распространяется трипс посадочным материалом, срезанными цветами, тарой, транспортом, орудиями производства.

Сергей Иванов