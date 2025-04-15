Суд рассмотрит дело об избиении подростка двумя несовершеннолетними жителями Чапаевска

В суд направлено уголовное дело в отношении двоих несовершеннолетних жителей Чапаевска, обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре прошлого года двое 17-летних парней находились в гаражном массиве. Они подавили у 14-летнего подростка «волю к сопротивлению при помощи пневматического оружия» и «нанесли множественные удары в область расположения жизненно важных органов». Происходящее фигуранты снимали на камеру телефона, видео опубликовали в интернете.

Во время расследования дела установлено, что поводом для конфликта стал негативный комментарий потерпевшего под информацией, размещенной в одной из социальных сетей.

Руфия Кутляева