Челябинка перевела 4 млн рублей мошенникам при попытке заработать на бирже

Жительница Челябинска за месяц перевела мошенникам более 4,1 млн руб., поверив в возможность заработать на инвестициях. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Обратившись в полицию, 44-летняя челябинка рассказала, что познакомилась в интернете с гражданином, убедившим ее попробовать заработать деньги с помощью инвестиций на бирже. Далее местная жительница общалась с «менеджерами», установила приложение и оформила кредиты. Один раз челябинке удалось вывести 25 тыс. руб. Впоследствии мошенники убедили ее в том, что нужно заплатить 200 тыс. руб. за страховку и еще 2,6 млн руб., чтобы получить заработанные на инвестициях деньги.

В итоге челябинка под разными предлогами перевела мошенникам 84 тыс. руб. своих сбережений; 1,2 млн руб. кредитных средств и 2,7 млн руб., занятых у трех родственников и знакомых, которые также оформили займы в банках или перевели деньги с кредитных карт.

Кроме того, потерпевшая осознала, что общается с мошенниками, и обратилась к юристу по контактам, указанным на той же «инвестиционной платформе». Сотрудник рассказал ей, что деньги хранятся в криптовалюте, поэтому необходимо открыть счет в Доминиканской республике и конвертировать их в доллары. Для этого челябинка оформила очередной кредит на сумму 32 тыс. руб. и перевела их псевдо-юристу.