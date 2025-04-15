На Театральном проспекте в Ростове автомобиль сбил 44-летнего питбайкера

В Ростове-на-Дону водитель иномарки допустил наезд на 44-летнего питбайкера. ДТП произошло на Театральном проспекте вечером 13 апреля, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По оперативным данным, 60-летний горожанин управляя автомобилем Kia Rio потерял контроль над транспортным средством. В результате, машина «не вписалась» в поворот и врезалась в питбайк, двигавшийся во встречном направлении. В результате столкновения 44-летнего мотоциклиста отбросило на припаркованные рядом автомобили.

«Водителя питбайка госпитализировали, сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в Госавтоинспекции.

Мария Хоперская