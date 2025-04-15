В Башкирии примут закон о налоговом вычете для помогающих колледжам предприятий

Депутаты Курултая Башкирии на ближайшем пленарном заседании планируют рассмотреть в окончательном чтении законопроект об инвестиционном налоговом вычете при уплате налога на прибыль организаций для предприятий, которые безвозмездно передают учреждениям среднего профессионального образования оборудование. Как отмечает пресс-служба республиканского парламента, проект закона направлен на укрепление материально-технической базы колледжей и нацелен «на решение кадровой проблемы предприятий республики».

«Возможность уменьшить налоговую нагрузку будет для предприятий стимулом к более тесному взаимодействию с колледжами»,— считает председатель Курултая Константин Толкачев.

Инвестиционный налоговый вычет будет применяться в отношении расходов налогоплательщика в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного государственным учреждениям среднего профессионального образования. Размер вычета должен составлять не более 50 % сумм расходов при условии, что стоимость переданного имущества составляет от 1 млн руб. до 50 млн руб., а имущество является учебным или лабораторным оборудованием.

Инвестиционный налоговый вычет установят на три года. На законопроект получено положительное заключение главы Башкирии.

Майя Иванова