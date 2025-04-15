Дороги в Челябинской области закроют для грузовиков на просушку

С 17 апреля трассы Челябинской области межмуниципального и регионального значения закрываются на просушку. До полного просыхания полотна, но не более чем на месяц, ограничивается движение грузовиков с нагрузкой на ось более 6 тонн, сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства области.

Ограничения не касаются пассажирских автобусов; мусоровозов; транспортных средств, перевозящих продукты, животных, медикаменты, семена, удобрение, топливо; военных грузовиков.

С 15 апреля для обеспечения сохранности трасс в регионе начинают работу передвижные пункты весогабаритного контроля. Сотрудники будут проверять соблюдение перевозчиками параметров транспортных средств с учетом вводимых сезонных ограничений нагрузки на ось. Все дорожные знаки, напоминающие о лимитах, установлены и начнут действовать 17 апреля.

Виталина Ярховска