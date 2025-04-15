Детские площадки в парке 1000-летия Ярославля поставит московский подрядчик

Ярославское «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» заключило контракт с московским ООО «Офисдипо» на выполнение работ по устройству детских игровых площадок в парке 1000-летия города Ярославля. Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

Стоимость контракта составила 14 млн руб., что на 1,5 млн меньше, чем начальная цена. Согласно ПСД, всего будет установлено 22 дивана на металлических ножках, 12 урн, три детских игровых комплекса и один — спортивный, а также качели и карусели. Новые элементы в парке должны появиться до 31 июля 2025 года.

Алла Чижова