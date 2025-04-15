Житель Уфимского района арестован по обвинению в попытке воевать на стороне ВСУ

Кировский райсуд Уфы заключил под стражу 25-летнего жителя села Михайловка за попытку участия в организации, признанной в РФ террористической (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ), сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии.

По версии следствия, арестованный планировал воевать на стороне ВСУ, вступив в военизированное объединение «Легион “Свободы России”» (признанное в РФ террористической организацией, его деятельность запрещена). Для этого он в январе 2025 года заполнил в сети интернет анкету и заявление. После одобрения заявки обвиняемый купил билет на поезд до Москвы, откуда планировал покинуть Россию, а затем отправиться на Украину, но был задержан сотрудниками УФСБ.

Арестованный признал вину.

Венера Хисамова