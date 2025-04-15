Шахту «Садкинскую» проверяли за два месяца до обвала

Государственная инспекция труда Ростовской области и прокуратура проводили внеплановую проверку деятельности ООО Шахтоуправление «Садкинское» с 30 января по 12 февраля 2025 года. Об этом сообщается в ФГИС «Единый реестр проверок».

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В качестве основания для проведения внеплановой проверки в системе указана статья ФЗ №248, которая обязывает контролирующие органы незамедлительно приступить к проверке при поступлении сведений о причинении или непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого или среднего вреда (ущерба) здоровью граждан.

Как сообщалось, сегодня на шахте «Садкинская» в хуторе Голубинка Белокалитвинского района произошло обрушение породы и крепи горной массы в подготовительном забое подкоренного штрека. Предварительно, под завалами могут находиться люди, на месте проводятся аварийно-спасательные работы. В настоящее время следственной группой с привлечением следователей-криминалистов регионального проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Шахта «Садкинская» находится на хуторе Голубинка. Была введена в эксплуатацию в 1989 году с проектной мощностью 400 тыс. т в год, входила в ОАО «Ростовуголь». В январе 2004 года добыча угля на шахте была прекращена. В конце того же года выработку купило на аукционе ООО «Южная угольная компания» и снова ввело ее в эксплуатацию.

Сергей Иванов