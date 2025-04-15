Мэр утвердил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которым утвердил среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2025 года. Согласно документу, она составляет 129,2 тыс. за кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подобные постановления принимаются на каждый квартал года. Согласно тексту документа, это важно для предоставления жилья по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда.

По данным на II квартал 2024 года средняя рыночная стоимость кв. м составляла 101,3 тыс. руб.