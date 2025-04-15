В Сочи готовятся к завершению отопительного сезона

В Сочи подходит к завершению отопительный сезон: муниципальное предприятие «Сочитеплоэнерго» переводит теплосетевой комплекс на летний режим эксплуатации. Подача тепла в жилые дома и объекты социальной сферы на побережье прекратится 17 апреля. В Красной Поляне, а также в расположенных в горной местности населенных пунктах Харциз Первый, Калиновое озеро и Измайловка отопление продолжит подаваться до 22 апреля, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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В мэрии пояснили, что прибрежная зона демонстрирует устойчивое превышение среднесуточной температуры воздуха выше 8 градусов, а до конца недели синоптики прогнозируют дальнейшее потепление. На этом основании было принято решение о поэтапной остановке систем отопления. Как уточнил заместитель главы города Петр Северов, котельные продолжат поставку горячей воды населению и организациям. Для детских садов и медучреждений сохраняется возможность продления отопительного режима по запросу их руководства.

В домах, оборудованных коллективными приборами учета, начисление платы за отопление будет вестись на основании фактического потребления. В остальных случаях расчет будет осуществляться по нормативам.

По окончании отопительного периода специалисты «Сочитеплоэнерго» приступят к плановому обслуживанию и ремонту оборудования. Запланированные профилактические мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной и устойчивой работы теплосетевого хозяйства в следующем сезоне.

Вячеслав Рыжков