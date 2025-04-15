В марте в Башкирии сильнее всего подорожали помидоры, картофель и лимоны

В марте в Башкирии наибольший рост цен отмечен на свежие помидоры (+10,7%), картофель (+9,5%) и лимоны (+8%), следует из данных Башстата. По сравнению с февралем увеличилась стоимость шоколада (+7,2%), винограда (+6,7%), бананов (+6,6%), сухих приправ и специй (+6,4%) и свеклы (+6,2%). В марте подорожали говядина, рыбные консервы, соленая и копченая рыба, молочные продукты, чай и кофе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Наиболее заметно снизилась цены на огурцы (-36%), куриные яйца (-9,4%) и апельсины (-8,7%). Незначительно подешевела соль, пастила и зефир, живая и охлажденная рыба, а также курятина.

Наталья Балыкова