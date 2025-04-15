Челябинского контрактника признали виновным в гибели пешехода в ДТП

Челябинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в совершении преступления по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом без водительских прав). Он наехал на пешехода, который скончался от травм, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что контрактник, находясь в отпуске по болезни, в начале декабря 2024 года ночью ехал по Челябинску на своем автомобиле без водительских прав. Превысив допустимую скорость, он на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на местного жителя. Пострадавшего доставили с травмами в медицинское учреждение, где он скончался на следующий день.

Военнослужащему назначили наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами на два года. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска