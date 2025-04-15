На Кубани закрыли дело о выброшенном на свалку военном архиве

Уголовное дело, возбужденное по факту обнаружения архивных документов военного комиссариата на свалке в Северском районе Краснодарского края, было прекращено. Официальное уведомление об этом получил местный активист Виктор Деточкин, обратившийся ранее с запросом в военную прокуратуру Краснодарского гарнизона, пишет телеканал «Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно представленному ведомством ответу, материалы проверки, проведенной осенью прошлого года, стали основанием для возбуждения дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ, предусматривающей ответственность за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Однако, как следует из документа, 18 апреля 2024 года следствие приняло процессуальное решение о прекращении дела в связи со смертью подозреваемого — бывшего сотрудника военкомата, в чьем ведении находились архивные документы. Основанием для закрытия дела стал пункт 4 статьи 24 УПК РФ, исключающий дальнейшее преследование в подобных обстоятельствах.

Речь идет о материалах, обнаруженных в июне 2023 года на несанкционированной свалке. Среди выброшенных документов оказались личные данные около 2 тыс. советских военнослужащих — участников Сталинградской и Курской битв, блокады Ленинграда, а также бойцов, захороненных на территории района. Обнаружение архива вызвало общественный резонанс и привело к передаче дела в военное следственное управление.

Вячеслав Рыжков