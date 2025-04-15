Бывший замглавы пермского ФСИН стал фигурантом уголовного дела в Самаре

Бывший замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Олег Симченков стал фигурантом уголовного дела в Самаре. Как сообщает «Ъ-Волга», господин Симченков, будучи гендиректором АО «Порт Самара», в 2023 году дал незаконное указание подчиненным без проведения оценки технического состояния сдать судно, отработавшее свой ресурс, как металлолом. Это повлекло причинение АО «Порт Самара» крупного ущерба. Уголовное дело возбуждено Центральным МСУТ СК России по ч. 1 ст. 286 УК РФ «злоупотребление должностными полномочиями».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Симченков.

Олег Симченков.



Генерал-майор внутренней службы Олег Симченков родился 10 марта 1963 года в Белоруссии. С 2004 года - заместитель начальника ГУФСИН РФ по Пермскому краю, курировал производство, когда управлением руководил генерал Александр Соколов. В декабре 2010-го назначен руководителем УФСИН РФ по Мордовии. В 2022 году возглавил речной порт Самары.