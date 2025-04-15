В Ярославле плитку на Стрелке приведут в порядок

В Ярославле до 9 мая сделают текущий ремонт плиточного покрытия. Об этом сообщил заместитель мэра Николай Степанов на открытом совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ранее контракт на проектирование благоустройства Стрелки был заключен с новгородским ООО «Фидсол». Проект должен быть готов летом 2025 года. Благоустройство хотят выполнять за счет федеральных средств, для этого территория должна победить в голосовании. Вместе с тем сейчас будут делать ремонт аварийной плитки для подготовки Стрелки к туристическому сезону.

«Будет проводиться текущий ремонт плиточного покрытия. Прямо до 9 мая, до 1 мая в основном постараемся сделать то, что можно пройти и подклеить до следующего года, до начала масштабных работ»,— сказал господин Степанов.

На Стрелке также отремонтируют сходы к Волге, к ним приступят в мае.

Алла Чижова