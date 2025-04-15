В Самаре электросамокатчик свалился в глубокую строительную яму

Инцидент произошел вечером 14 апреля на Заводском шоссе в Самаре. Мужчина на электросамокате около дома № 29 не справился с управлением, пробил ограждение ремонтных работ и свалился в яму глубиной 7 метров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

Как сообщили в областной Поисково-спасательной службе, гражданин не получил значительных повреждений, но оказался зажат между стеной ямы и деревянным трапом и самостоятельно выбраться не смог. Ему потребовалась помощь спасателей.

С помощью лестницы и альпинистского снаряжения прибывшие спасатели подняли пострадавшего на поверхность и в 22:00 (MSK+1) передали врачам скорой медицинской помощи.

Алексей Алексеев