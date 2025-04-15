Глава СКР потребовал доклад по делу о покушении на челябинского школьника

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство 11-летнего мальчика в Челябинске. Также глава ведомства поручил представить к ведомственной награде горожанина, спасшего ребенка, сообщает пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

По версии следствия, вечером 14 апреля в одном из дворов на улице Дегтярева в Металлургическом районе Челябинска пьяный горожанин напал с ножом на незнакомого ребенка. Довести преступление до конца ему помешали очевидцы. Ребенок госпитализирован с ножевыми ранениями. Нападавшего задержали сотрудники полиции. 37-летний горожанин ранее дважды был судим за имущественные преступления. Сейчас СУ СК России по региону возбудило дело по ч.3 ст. 30, пп. «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений). Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

О расследовании делу главе СКР доложит руководитель регионального управления СК РФ Алексей Колбасин,