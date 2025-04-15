Сочи вошел в топ направлений для длительного отдыха

В апреле Сочи занял восьмое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Первое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха в апреле заняла Евпатория. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на 10 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,1 тыс. руб.

Второе место забрали Ессентуки, где путешественники бронируют номера в среднем на девять ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Железноводск, где путешественники останавливаются в среднем на неделю. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,5 тыс. руб.

В топ также попали и другие города Краснодарского края. Анапа оказалась на шестом месте. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 3,2 тыс. руб.

Седьмое место забрал Приморско-Ахтарск, где путешественники останавливаются в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,3 тыс. руб.

Мария Удовик