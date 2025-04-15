В Увельском районе мотоциклист погиб при столкновении с самосвалом

На дороге в Увельском районе Челябинской области произошла смертельная авария с участием мотоцикла и самосвала. В результате ДТП 42-летний водитель двухколесного транспортного средства погиб на месте от полученных травм, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла утром 15 апреля на 101 километре автодороги Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан. По предварительным данным, 30-летний водитель самосвала Iveco при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил преимущество в движении встречному мотоциклу Yamaha, из-за чего транспортные средства врезались друг в друга.

ГАИ продолжает выяснять обстоятельства аварии.