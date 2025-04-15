В Оренбуржье жителя Москвы обвиняют в совершении ДТП с пятью погибшими

Прокурор Переволоцкого района утвердил обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Москвы. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

По версии следствия 4 января обвиняемый управлял грузовым автомобилем с полуприцепом, ехал со стороны Оренбурга в сторону Самары. Водитель выбрал неподходящую скорость и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП пять граждан получили несовместимые с жизнью телесные повреждения.

В надзорном ведомстве отмечают, что обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Руфия Кутляева