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Сегодня Казань посетит председатель ЦИК Элла Памфилова

Сегодня, 15 апреля, в Казань приедет председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Об этом говорится в календаре мероприятий Государственного совета Татарстана.

Сегодня Казань посетит председатель ЦИК Элла Памфилова

Сегодня Казань посетит председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня Казань посетит председатель ЦИК Элла Памфилова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В ходе визита запланирована встреча госпожи Памфиловой с председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным.

Переговоры состоятся в здании Госсовета Татарстана. Начало встречи — в 9:45.

Артём Дергунов

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