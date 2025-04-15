Сегодня Казань посетит председатель ЦИК Элла Памфилова
Сегодня, 15 апреля, в Казань приедет председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Об этом говорится в календаре мероприятий Государственного совета Татарстана.
Сегодня Казань посетит председатель ЦИК Элла Памфилова
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
В ходе визита запланирована встреча госпожи Памфиловой с председателем Госсовета республики Фаридом Мухаметшиным.
Переговоры состоятся в здании Госсовета Татарстана. Начало встречи — в 9:45.