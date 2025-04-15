Кубань вошла в топ-5 регионов по выдаче POS-кредитов в марте

Объединенное кредитное бюро опубликовало статистику потребительского кредитования на товары в торговых точках по итогам марта и первого квартала 2025 года. За отчетный месяц было выдано 207,33 тыс. POS-кредитов на общую сумму 12,68 млрд руб., что на 62% меньше по числу и на 65% по объему по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тогда кредитов было выдано 544,46 тыс. на 36,44 млрд руб. Средний размер займа за год снизился на 9% и составил 61 тыс. руб. против 67 тыс. руб. годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

По объемам выдач в марте лидирует Москва, где было оформлено 15,97 тыс. займов на 1,16 млрд руб., что на 4% ниже, чем в феврале. В Московской области выдано 12,24 тыс. кредитов на 836,21 млн руб. (снижение на 3% и 2% соответственно). В Санкт-Петербурге зарегистрировано 8,22 тыс. займов на 550,65 млн руб. (-6% и -5%), в Краснодарском крае — 8,40 тыс. на 524,61 млн руб. (-2% по числу, +2% по объему), в Свердловской области — 6,24 тыс. кредитов на 373,71 млн руб. (-5% и -2%).

По стране с января по март включительно было оформлено 638,10 тыс. товарных кредитов на сумму 39,04 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом 2024 года объемы выдач снизились на 31% в количественном выражении и на 35% — в стоимостном. В предыдущем квартале было зафиксировано 930,85 тыс. кредитов на 60,22 млрд руб. Год к году сокращение составляет 61% по числу и 64% по объему: в первом квартале 2024 года банки выдали 1,63 млн POS-кредитов на 108,42 млрд руб.

Максимальный средний срок кредитования — 15 месяцев — наблюдался в Адыгее, Чечне, Тыве и Республике Алтай. Минимальный срок — 11 месяцев — был зафиксирован в Севастополе.

Вячеслав Рыжков