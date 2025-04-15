В ДТП на Анапском шоссе Новороссийска погибли два человека

Два человка погибли при столкновении ВАЗ-2104 с Mercedes на Анапском шоссе в Новороссийске 15 апреля 2025 года, сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по краю Ирина Заватская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / alekseioderov Фото: t.me / alekseioderov

Предварительно установлено, что водитель ВАЗ-2104 при выполнении левого поворота на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество встречному автомобилю Mercedes С180, что привело к столкновению. В результате происшествия погибли 67-летний водитель и 65-летний пассажир отечественного автомобиля.

По информации пресс-службы администрации Новороссийска, на месте происшествия образовался затор. Движение по Анапскому шоссе существенно затруднено из-за скопления транспорта и последствий аварии.

Лия Пацан