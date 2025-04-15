«Трактор» во второй раз обыграл минское «Динамо» со счетом 4:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» победил минскую команду «Динамо» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу южноуральцев.

Матч состоялся 14 апреля в Челябинске. Во втором периоде «Трактор» смог отыграться с 0:3 и сравнять счет до 3:3. Голы забили Максим Шабанов, оформив дубль, и Стивен Кэмпфер. Третий период завершился без заброшенных шайб, после чего игра перешла в овертайм. Решающий гол забил Григорий Дронов. Во время игры в составе «Трактора» также отличились Логан Дэй, Виталий Кравцов и Никита Коростелев, однако их заброшенные шайбы были отменены судьями.

Теперь счет во втором периоде серии плей-офф составляет 2:0 в пользу «Трактора». Следующий матч между командами пройдет в Минске 16 апреля.