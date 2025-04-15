В Томской области планируют удвоить число проектов КРТ за два года

Департамент градостроительной политики Томской области запланировал 12 площадок для освоения в качестве комплексного развития территории (КРТ) в 2025-2026 годах. Они перечислены в материалах департамента к очередному заседанию комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию законодательной думы региона.

Общая запланированная площадь составляет 240 га. Из них 83 га отводятся для проектов на незастроенной территории. Самый крупный участок — в микрорайоне Сосновый бор — 58,3 га. «Градостроительный потенциал жилой площади по предварительной оценке — 1,9 млн кв. м»,— говорится в материалах.

По данным департамента градостроительной политики, в настоящее время в Томской области реализуются 11 договоров о КРТ. Под них отведено в общей сложности 46,6 га.

Заседание комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию состоится 17 апреля.

Валерий Лавский