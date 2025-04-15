На пожаре в гараже в саратовском Аткарске погиб человек

В Аткарске Саратовской области произошел пожар в кирпичном гараже, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Огнеборцев проинформировали о пожаре вечером накануне, в понедельник. Прибывшие на место специалисты выяснили, что горит кирпичный гараж на 72 кв. м. Объект расположен на ул. Луначарского.

В тушении огня были задействованы три пожарных расчета. На пожаре погиб 76-летний мужчина. Дознаватель МЧС России выясняет причину возникновения огня.

Павел Фролов