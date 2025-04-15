Кафе «Алендвика» в центре Перми проработали менее двух лет

Пермский оператор фастфуда «Алендвик» закрыл три кафе на Комсомольском проспекте, 31а: кофейня Good news, кафе Креп&Суп, фаст-фуд Chicken, заметил ИА «Текст» в сервисе 2gis. Агентство напоминает, что указанные точки общепита были открыты совсем недавно – весной 2023 года в рамках проекта «Улица еды», который должен был объединить действующие и новые заведения. Проект был посвящен 30-летию ГК «Алендвик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2Gis Фото: 2Gis

В ГК «Алендвик» порталу Properm.Ru сообщили, что заведения закрывается в связи с новыми проектами компании.