Глава СКР потребовал возбудить дело после избиения гражданина в кафе Волгограда

И.о. руководителя волгоградского следственного управления Дмитрий Буравцов возбудит уголовное дело по факту нападения приезжего на мужчину в кафе Волгограда. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Дмитрий Буравцов также представит доклад касательно произошедшего. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в соцмедиа появилось видео, на котором приезжий избивает мужчину за просьбу не шуметь в кафе Волгограда. Следственные органы регионального подразделения СКР ходатайствуют перед прокурором о передаче материалов в свое производство.

Павел Фролов