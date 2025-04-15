На «Майской прогулке» в Екатеринбурге в 2025 году представят четыре маршрута

В Екатеринбурге организаторы «Майской прогулки» в 2025 году представили участникам четыре маршрута, следует из информации в паблике во «ВКонтакте». Мероприятие состоится в 42 раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ Фото: Елена Елисеева, Коммерсантъ

Для официального принятия участия в мероприятии жители должны зарегистрироваться на его официальном сайте. Почти все дистанции начинаются от главного здания Уральского Федерального университета (УрФУ) и заканчиваются у него же — участники смогут пройтись по следующим маршрутам:

Короткий городской маршрут на 14 км: тротуары улиц через парк Блюхера — Харитоновский парк — набережная Исети — парк им. Павлика Морозова —Метеогорка;

«Шарташская кругосветка» на 17 км: по лесным тропам вдоль южного и восточного берега озера Шарташ;

«Маршрут для активных» на 33 км: районы Синие Камни — Компрессорный — новый кампус УрФУ в Новокольцовском — Птицефабрика — Метеогорка;

«Любимая классика» на 50 км: начало как у «Шарташской кругосветки» — после КП2 через Жулановский пруд — технопарк «Университетский» — Сарапульский кордон — далее соединится с «Маршрутом для активных».

Напомним, в прошлом году 41 «Майская прогулка» по пяти маршрутам стартовала в Екатеринбурге 19 мая. Для участия в прогулке зарегистрировались 9,4 тыс. человек, особый интерес у участников акции вызвал новый маршрут в район Новокольцовский.

Ирина Пичурина