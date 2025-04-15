Администрация Октябрьского заказала правки в генплан до 2040 года

Администрация Октябрьского объявила открытый конкурс на подготовку проекта изменений в генплан города. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Действующий генплан разработан в 2013 году и действует до 2030 года. В июле 2024 года администрация анонсировала корректировку главного градостроительного документа. В описании объекта закупки говорится, что новая редакция генплана должна действовать до 2040 года.

Работы по разработке генплана будут проводиться в два этапа. В первый, который заканчивается 14 ноября 2025 года, необходимо выполнить цифровую аэрофотосъемку территории города, создать ортофотопланы, собрать и систематизировать исходные данные, разработать основные направления социально-экономического и пространственного развития. Второй этап необходимо выполнить к 14 ноября 2026 года, в него входит непосредственно разработка генплана Октябрьского и утверждение документа.

Начальная цена контракта — 20 млн руб., средства будут выделены из городского бюджета. Подрядчик определится 7 мая.

Идэль Гумеров