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В самолете Минеральные Воды — Екатеринбург произошла разгерметизация

На борту авиакомпании «Россия», который направлялся из Минеральных Вод в Екатеринбург рейсом FV6653, произошла разгерметизация. Самолет вернулся в аэропорт вылета, передает Telegram-канал Aviaincident.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно расписанию аэропорта Кольцово, вылет из Минеральных Вод был отложен на 7:45, прибытие в Екатеринбург ожидается в 12:45.

Напомним, в прошлом году самолет авиакомпании «Ямал», летевший из Уфы в Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) совершил вынужденную посадку в тюменском аэропорту Рощино, так как произошла разгерметизация кабины пилота.

Ирина Пичурина

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